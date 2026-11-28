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Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ha salido esta mañana a pasear al campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según informan fuentes del partido este sábado.

La secretaria política de Podemos pasará el resto de la jornada en familia y en casa, "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", añaden las mismas fuentes.

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Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen "tiempos muy difíciles" independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el día siguiente al 29N.

"Pase lo que pase, el día 30 tiene que haber millones de personas en las calles", proclamó en el acto, de más de dos horas de duración y celebrado al aire libre en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz.

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