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Madrid, 28 nov (EFE).- El Gobierno habilitará a partir de las 13:00 horas de este sábado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado el Ministerio del Interior, se podrá acceder a información actualizada sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio provisional al cierre de los colegios a través de la web https://resultados.29neleccionesgenerales.es, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N', disponible tanto para iOS como para Android.

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La app contará con los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.

Además, el recuento provisional comenzará a difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, con gráficos sobre la distribución de los 350 diputados y los 209 senadores, el listado de representantes por partidos, los votos absolutos y porcentuales, y la comparativa con las elecciones generales de 2023.

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Otra de las principales funciones de las que se puede disfrutar desde este mediodía es un simulador de mayorías con el que los ciudadanos podrán ensayar, guardar y editar distintas fórmulas de suma de bloques entre las fuerzas políticas que obtengan representación parlamentaria.

Asimismo, el sistema permite realizar consultas específicas por candidaturas o circunscripciones y cuenta con la opción de guardar comunidades autónomas y provincias en un apartado de favoritos, además se podrá consultar al cierre de las urnas el índice definitivo de participación, la abstención y los votos válidos, en blanco y nulos.

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La web y la aplicación retransmitirán en directo las ruedas de prensa oficiales desde el Centro Nacional de Datos durante toda la jornada electoral. EFE