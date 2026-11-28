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Ceuta, 28 nov (EFE).- Dos migrantes, ambos de origen marroquí, han sido localizados en los bajos de uno de los autobuses que 'Hazte Oír' había desplazado a Ceuta, cuando este vehículo se disponía a embarcar anoche con destino al puerto de Algeciras (Cádiz).

Según han informado a EFE fuentes policiales, los dos migrantes fueron interceptados y detenidos por la Policía antes de llegar al buque de pasajeros que enlaza la ciudad con el puerto gaditano.

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Se trataría de dos personas de origen marroquí que permanecían en Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio y que pretenderían llegar a territorio peninsular.

'Hazte Oír' ha difundido en sus redes sociales imágenes donde se aprecia a dos jóvenes justo debajo del bus. EFE