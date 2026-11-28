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Ceuta, 28 nov (EFE).- Decenas de ceutíes han recibido al presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno este 29N, Alberto Núñez Feijóo, durante la visita que ha efectuado en esta jornada de reflexión para cumplir "un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Feijóo ha acudido a la iglesia de Nuestra Señora de África acompañado por el presidente ceutí para ver a la patrona de la ciudad, según ha podido comprobar EFE.

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Posteriormente ha saludado a vecinos durante un recorrido por el centro, entre ellos una familia que iba a bautizar a su hijo en la iglesia.

Un hombre le ha hecho entrega de una bandera de Ceuta al líder de los populares en su trayecto, en el que ha saludado a vecinos y se ha tomado fotos.

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Según ha informado el PP en un comunicado, Feijóo ha estado este sábado en Ceuta para cumplir "un compromiso personal" con su presidente, Juan Jesús Vivas.

Se trata de la sexta visita del presidente del PP a esta ciudad autónoma desde finales de julio.

Las fuentes han explicado que el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP pasará la tarde con su pareja y con su hijo. EFE

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