Madrid, 28 nov (EFE).- El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita Ceuta este sábado, jornada de reflexión del 29N, para cumplir "un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según explican fuentes del PP.
Se trata de la sexta visita de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad autónoma desde finales de julio.
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Las fuentes explican que el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, pero pasará allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí.
Por la tarde estará con su pareja y con su hijo.EFE
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