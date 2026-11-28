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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha comenzado con tres derrotas frente a Estados Unidos (0-31), Francia (5-26) y Australia (5-29) la campaña de su regreso a las Series Mundiales, la primera de cuyas seis etapas se celebra hasta este domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Ilona Maher, la estrella estadounidense que regresaba al circuito tras dos años sabáticos, marcó el comienzo del primer partido de España en este curso, ya que anotó sendos ensayos en las dos primeras jugadas ante una selección nacional incapaz de sacudirse la férrea presión de las adversarias.

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Kaylen Thomas plantó la tercera marca norteamericana todavía en la primera mitad y el marcador quedó cerrado (0-31) con los ensayos de Sue Adegoke y Sarah Ibarra en un segundo tiempo en el que las españolas tuvieron algo más de posesión, aunque apenas si pudieron trenzar alguna acción ofensiva.

La primera mitad del duelo contra Francia fue igualmente desoladora para las 'Leonas', que dilapidaron sus escasos balones con errores evitables para que el rival se asegurase la victoria con tres ensayos posados por Aelig Tregouet, Hawa Tounkara y Mariana Tandiang (0-19).

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España salió en el segundo periodo decidida a, al menos, anotar su primer ensayo de la temporada, lo que logró Marta Cantabrana después de una incursión de Jimena Blanco, si bien la exclusión posterior de Mar Molina por conducta antideportiva permitió que Alicia Christiaens dejase el marcador en un rotundo 5-26.

La laureada selección australiana era, a priori, el rival más complicado de la jornada pero fue, paradójicamente, contra el que España jugó mejor, tal vez por la relajación implícita del hecho de estar fuera de la carrera por las semifinales.

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Kaitlin Shave, autora de un doblete, y Bienne Terita aclararon el camino hacia la victoria de las australianas pero España no se resignó y peleó cada balón con denuedo, logrando anotar su segundo ensayo de la jornada al cabo de un acción con múltiples pases que culminó Amets Ulibarri.

Las jóvenes 'Leonas' no le perdieron la cara a las subcampeonas del mundo en un segundo periodo en que sólo encajaron dos marcas, plantadas por Teagan Levi y por Ruby Nicholas, y en el que dejaron, pese al 5-29 final, la promesa de que pueden competir contra cualquier rival. EFE

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lhg/cb/sab