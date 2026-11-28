Redacción deportes, 28 nov (EFE).- España concluyó este sábado los Mundiales de baloncesto en silla de ruedas de El Cairo (Egipto) con dos medallas, una de oro como campeona de la selección femenina y otra de plata como subcampeón del equipo masculino.
El equipo femenino, formado por Sara Revuelta (Dinamo Sassari), Bea Zudaire y Vicky Vilariño (Fundación Aliados) e Isabel de Jesús (UCAM Murcia), completó un torneo sensacional con pleno de victorias.
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La fase de grupos la superó como primera e invicta tras ganar a Suiza (16-3), Kenia (19-2) y Brasil (17-3). Posteriormente, en cuartos, se deshizo de Egipto (21-0) y en semifinales volvió a superar a Suiza (16-5).
En la final, las jugadoras españolas, muy acertadas bajo el aro, lograron ganar a Canadá (12-10) para colgarse la medalla de oro en el Pabellón deportivo Dr. Hassan Moustafa de Giza.
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La medalla de bronce fue para Brasil, que venció 10-8 a Suiza.
El equipo masculino compuesto por Oscar Onrubia (Amiab Albacete), Pablo Poyato y Manu Lorenzo (BBK Bilbao) e Ignacio 'Pincho' Ortega (Ilunion) no pudo subirse a lo más alto del podio aunque se quedó a un paso.
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La fase de grupos también la superó como primera e invicta al ganar a Egipto (21-4), Kuwait (10-19) y Libia (19-5). En cuartos la victoria fue contra Croacia (19-7) y en semifinales frente a Austria (22-11).
En la final, España no pudo con Polonia, que, liderada por Mateusz Filipski, se llevó el triunfo por 10-13.
La medalla de bronce en la categoría masculina fue para Canadá, que ganó 18-17 a Austria.
El objetivo de España en Egipto era volver a subir al podio en ambas categorías, como ya hizo en el Mundial de Sudáfrica 2025, en el que las dos selecciones se colgaron la medalla de plata. EFE
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