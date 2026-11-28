Guardar

Carlos Expósito

Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- España e Italia vuelven a protagonizar, un año después, la final de la Copa Davis. Mientras que el primero busca la revancha y hacerse con su séptimo título, los italianos pretenden prolongar su reinado, después de cosechar tres títulos consecutivos. ¿El objetivo de ambos? La ansiada 'ensaladera'.

PUBLICIDAD

El escenario es el mismo: el Supertennis Arena del BolognaFiere de Bolonia; la situación, no. España llega este año con Carlos Alcaraz enchufado después de un fin de temporada brillante, y con Rafa Jódar, debutante, que está cumpliendo con su parte.

Italia, por su parte, afronta la final tras haber sufrido en sus dos eliminatorias, en cuartos ante Corea del Sur y en semifinales contra República Checa. Flavio Cobolli, que hace un año fue el héroe de la cuarta Copa Davis que ganó el combinado transalpino, perdió sus dos partidos y llevó ambas eliminatorias al tercer partido.

PUBLICIDAD

El equipo capitaneado por David Ferrer tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de la final del pasado año, cuando Italia se impuso para conquistar su tercera 'ensaladera' consecutiva. Dani Mérida abrió la veda en los cuartos de final contra Austria y Alcaraz y Jódar prolongaron la racha española.

Los transalpinos buscarán la cuarta (1976, 2023, 2024 y 2025), mientras que España aspira a levantar su séptimo título, después de los conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

PUBLICIDAD

En la edición pasada, sin Alcaraz y sin Jannik Sinner, el combinado transalpino venció en dos partidos. Primero, Matteo Berrettini ganó a Pablo Carreño y Flavio Cobolli fue el héroe italiano al cerrar la eliminatoria contra Jaume Munar y portar la cuarta 'ensaladera' a su país, la tercera consecutiva.

España afronta su décima final en la competición. Italia, por su parte, se convirtió en el primer país desde la década de 1980 en alcanzar al menos cuatro finales consecutivas de la Copa Davis, después de Suecia, que llegó a siete finales consecutivas entre 1983 y 1989.

PUBLICIDAD

Además, el combinado transalpino acumula ahora un récord de 16 victorias consecutivas en eliminatorias de la Copa Davis, sin haber perdido ninguna desde su derrota ante Canadá por 0-3 en 2023.

Previsiblemente, aunque las nominaciones no se anuncian hasta una hora antes del partido, Alcaraz podría enfrentar a Cobolli, ambos número uno de sus respectivas selecciones, mientras que Jódar abriría la eliminatoria al enfrentarse a Lorenzo Musetti.

PUBLICIDAD

En dobles, en caso de que fuera necesario jugarlos, España lo haría con Marcel Granollers y Pedro Martínez, o, en su defecto, con Alcaraz, y los vigentes campeones con Andrea Vavassori y Musetti o Berrettini.

La final se disputará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 15:00 hora local (-1 GMT), en el SuperTennis Arena de Bolonia, en el norte de Italia.

PUBLICIDAD

España e Italia se enfrentaron con anterioridad en la Copa Davis en catorce ocasiones, con un balance que favorece a los italianos por 8-6.

De 55 partidos individuales, 31 los ganó Italia y 24 España, mientras que de los trece de dobles disputados, siete cayeron de lado italiano y seis de lado español.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que el partido entre España e Italia es el duelo mediterráneo por excelencia en la competición, y es el sexto enfrentamiento más común entre dos selecciones, por detrás de Argentina vs Chile (17); Francia vs Australia (18); Gran Bretaña vs Estados Unidos (22); Gran Bretaña vs Francia (23) y Estados Unidos vs Australia, que lidera el ránking con 48 encuentros.

El primer enfrentamiento tuvo lugar en 1932, en el que Italia lideró por 4-1. Luego volvieron a jugar en 1954 (5-0 para Italia), 1959 (4-1 para Italia), 1963 (4-1 para España), 1968 (3-2 para España), 1973 (3-2 para Italia), 1977 (3-2 para Italia), 1992 (4-1 para Italia), 1994 (4-1 para España), 1997 (4-1 para Italia) y 200 (4-1 para España).

PUBLICIDAD

Ya en el Siglo XXI, se enfrentaron en tres ocasiones: 2005 (3-2 para España), 2006 (4-1 para España) y 2025 (2-0 para Italia). EFE