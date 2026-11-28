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Burgos, 28 nov (EFE).- Salvador Alonso, vecino de Mecerreyes (Burgos), lleva dos décadas pleiteando con la Junta de Castilla y León para que cambie la localización del dolmen de Mazariegos, un bien de interés cultural (BIC) de 5.000 años de antigüedad que está registralmente localizado en el pueblo vecino de Cubillejo de Lara.

Ahora, cansado de tanta lucha administrativa, ha iniciado una huelga de hambre, y de silencio.

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Este burgalés es consciente de que muchos consideran su reivindicación un tema menor: ¿qué importa dónde se localice el monumento funerario megalítico?, le han preguntado en demasiadas ocasiones durante estos casi viente años de lucha, pero él insiste en que se trata de cumplir la legalidad vigente.

"No es una reivindicación, es exigir que se cumpla la ley", asegura en una entrevista con la Agencia EFE en Burgos, a donde se ha trasladado desde el pasado 12 de noviembre cuando inició la huelga de hambre, que va acompaña de una protesta diaria a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en la ciudad.

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Además, insiste en que tampoco es una cuestión de lindes, sino un tema cultural: "La Junta se ha lavado las manos y ha dejado que se peguen entre los pueblos alegando que es un problema de deslindes", lamenta, pese a que cuenta con documentación que no deja dudas sobre la localización real del dolmen.

El dolmen de Mazariegos, conocido como dolmen de Cubillejo de Lara, se descubrió en el año 1970, y un par de décadas después la Junta de Castilla y León lo declaró bien de interés cultural (BIC).

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Salvador Alonso explica que el error en la localización viene del momento de su descubrimiento. Luego, la Junta lo mantuvo cuando registró el dolmen en el inventario arqueológico.

La cuestión implica a dos ayuntamientos: el de Mecerreyes, donde se ubica el poblado deshabitado de Mazariegos, y el de Mambrillas de Lara, al que pertenece la localidad de Cubillejos de Lara. Los separa un arroyo y el dolmen se sitúa en una parcela junto al mismo, en el lado de Mecerreyes.

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Así lo defiende Alonso, que argumenta su afirmación en el deslinde de 1910, el único válido, insiste, porque está topografiado, cartografiado, firmado por ambos ayuntamientos, registrado y elevado a público; y los límites de término que marca están admitidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Alonso recuerda que existen otros tres deslindes (1898, 1929 y 1951), pero ninguno está vigente e, incluso aunque así fuera, en todos se señala que el arroyo -y sus aguas- es el límite natural entre ambos pueblos: y el dolmen está del lado de Mecerreyes.

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Con esta documentación en la mano, Alonso ha acudido en numerosas ocasiones a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta para que cambie la localización del domen, y reconozca que está en Mecerreyes, y no en Cubillejo de Lara, y que correspondería al antiguo poblado de Mazariegos.

Ha presentado igualmente quejas al Procurador del Común y recursos ante el Contencioso-Administrativo, con dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no dan relevancia a la localización del BIC y centran el debate en una controversia de deslindes, que no afecta a la protección del dolmen.

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Para Alonso, los documentos del IGN y de Presidencia no dejan lugar a dudas, y niega un problema de deslindes. Además, recuerda que la Junta -que defiende que el domen está bien georreferenciado- intentó comprar el terreno en el que se ubica al propietario de la parcela, registrada en el término de Mecerreyes.

Ante esta situación, y con la vía judicial ya agotada, Salvador Alonso ha optado como último recurso por la huelga de hambre -y de silencio-, pues asegura que la administración "le ha tomado el pelo" y reclama que se cumpla con la legalidad.

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"Dije que iba a llegar hasta el final con la huelga de hambre", explica, pero ha empezado a ver movimientos que le dan esperanza: el Ayuntamiento de Mecerreyes ha asegurado que iniciará contactos con la Junta, a la que Alonso pide que al menos admita el error de localización, y le dé la razón que tiene.EFE

(foto)