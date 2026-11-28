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Ibiza, 28 nov (EFE).- El carguero naufragado el miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo navega este sábado boca abajo remolcado por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor rumbo a Cartagena, donde podría llegar el lunes.

El barco, que quedó volcado y semihundido en un accidente en el que murió su jefe de máquinas, un marinero turco de 46 años, es arrastrado a baja velocidad en una operación en la que participa también otra embarcación privada de remolque, la Boluda Fos.

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Según los datos de las aplicaciones abiertas de seguimiento de buques vía satélite, el Med Emre, carguero gasista con bandera maltesa de la naviera turca YMN, los barcos de arrastre y el accidentado han completado en las últimas horas una decena de millas.

La ruta que tendrán que completar hasta llegar a su destino, la dársena de Escombreras de Cartagena, es de aproximadamente 140 millas náuticas.

El Ministerio de Transportes, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, que ha asumido la gestión del accidente, decidió este viernes que el puerto murciano es el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias.

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Con casi toda su estructura sumergida, el barco volcado alcanza una profundidad de unos 29 metros, y entre las alternativas analizadas solo la dársena de Escombreras cumplía con los requisitos necesarios, pues tiene 35 metros de calado.

Además, según destacó la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, cuenta con aguas abrigadas, no tiene restricciones para mercancías peligrosas, dispone de medios anticontaminación cercanos y las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin trasvases de buque a buque.

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Sin embargo, el Gobierno de la región de Murcia rechazó el plan del Ministerio por el riesgo medioambiental que representa para sus aguas y su litoral, y exigió que se buscase una solución alternativa.

Antes de conocerse que el de Cartagena iba a ser el destino del Med Emre, los ejecutivos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana también se pronunciaron tajantemente en contra de que el barco se remolcara a ninguno de los puertos de sus regiones.

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Está previsto que en Escombreras se extraiga la carga de los tanques del buque, una operación que podría prolongarse varias semanas, y posteriormente se reflotará a su posición normal el buque para trasladarlo a su destino final.

Una vez que el Med Emre llegue al lugar de refugio, y antes de que comiencen las labores de extracción de la carga y del combustible, se situará una barrera en torno al buque para prevenir posibles escapes. EFE

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