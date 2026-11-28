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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 28 nov (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo buscará este domingo encadenar su segunda victoria consecutiva ante el Caserío Ciudad Real y salir de los puestos de descenso.

Ese es el doble objetivo que persigue el equipo dirigido por Quique Domínguez, que encara este encuentro con el refuerzo anímico de su última victoria ante el Proin Sevilla, al que sometió con un gran trabajo defensivo y un juego coral en ataque hasta que se atascó en la recta final.

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El técnico gallego tiene a todos los jugadores disponibles para este encuentro, una vez que la lesión del extremo internacional júnior Hugo Vila se ha quedado en un susto. Domínguez ha convocado a los 17 jugadores, por lo que mañana tendrá que realizar un descarte.

Las opciones del Frigoríficos de repetir triunfo ante el sexto clasificado pasarán por mantener el nivel defensivo exhibido ante el Proin Sevilla, así como por minimizar las pérdidas de balón para evitar las transiciones del conjunto de Santi Urdiales.

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Este partido, que cerrará la undécima jornada de la liga Asobal, comenzará a las 18:30 horas y será dirigido por la pareja arbitral formada por José Manuel Iniesta Castillo (Comité valenciano) y Roland Sánchez Bordetas (Comité catalán). EFE

dmg/sab