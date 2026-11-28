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Ceuta, 28 nov (EFE).- El delantero Jordi Escobar, del AD Ceuta, ha sido sometido en Barcelona a una operación por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla que le impedirá volver a jugar en la presente temporada, ha informado el club ceutí en un comunicado.

La intervención, que tuvo lugar en el Instituto Cugat de la Clínica Quirón, se llevó a cabo siguiendo las indicaciones del equipo médico especializado, con el objetivo de abordar la lesión y comenzar, una vez sea posible, el correspondiente proceso de recuperación.

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El jugador se lesionó este pasado lunes en el minuto 41 del partido que enfrentó al Ceuta con el Almería en el estadio Alfonso Murube.

Jordi Escobar firmó con el Ceuta este verano procedente de la SD Huesca y era el máximo goleador del conjunto caballa con 5 goles, 4 en la Liga y 1 en la Copa del Rey, habiendo jugado como titular los dos últimos partidos (Tenerife y Almería) con la llegada del técnico Sergio Lobera al banquillo.

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El club ha informado a EFE de que no descarta suplir la baja de su delantero fichando a un agente libre, aunque la falta de ritmo de un jugador sin equipo hace dudar a los responsables del Ceuta, que podrían optar por esperar a la apertura del mercado de invierno. EFE