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Vigo/ Vila-real (Castellón), 28 nov (EFE).- En el peor momento de la ‘era Claudio Giráldez’, al borde de la eliminación europea tras caer el jueves 1-2 ante un Bournemouth que remontó con diez, el Celta examina este domingo (18:30 horas) sus urgencias ante el Villarreal, que buscará en Balaídos confirmar su recuperación.

El equipo castellonense encara la visita a Vigo fortalecido por el importante triunfo obtenido el pasado miércoles frente al Slavia en Praga (0-1), que le mantiene con opciones de alcanzar las eliminatorias de Liga de Campeones.

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Mucho más presionado está el equipo de Claudio Giráldez, al borde del precipicio en la Liga Europa y con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso en la Liga. El Celta encadena cuatro jornadas sin ganar y la próxima jornada visitará al líder, el Barcelona.

Los números avisan al Celta, que ha acusado notablemente las bajas, por lesión, de Carl Starfelt, Borja Iglesias y Miguel Román. Los dos primeros han entrado en la convocatoria tras recibir el alta médica.

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Pero también la escasa aportación de sus fichajes veraniegos. El uruguayo Sebastián Cáceres no termina de asentarse en el once inicial y el marroquí Couhaib Driouech está siendo demasiado intermitente.

En su último partido europeo, al equipo de Giráldez le pudo la presión cuando se puso por delante y el rival se quedó en inferioridad. El empate del Bournemouth lo empequeñeció, algo que el técnico gallego achacó a la ansiedad por la mala dinámica.

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El Villarreal quiere alejarse de la zona de peligro y acercarse a los puestos europeos, en busca de una regularidad que todavía no ha conseguido encontrar esta temporada.

El triunfo europeo en Praga debe servir para recuperar confianza de cara a un tramo de la temporada especialmente exigente, con un calendario cargado de compromisos en las tres competiciones.

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El técnico amarillo recupera a Gerard Moreno, que vuelve a una convocatoria después de varias semanas apartado por lesión, aunque seguirá sin poder contar con Juan Foyth, Alassane Diatta e Ilias Akhomach, todos ellos lesionados.

Tampoco estará Nathan Saliba, operado esta semana del tobillo izquierdo, además de Pau Navarro, que se pierde el encuentro por sanción.

Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Febas, Javi Galán; Williot, Hugo Álvarez y Jutglà.

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Comesaña; Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi; y Mikautadze.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco).

Estadio: Balaídos

Hora: 18:30. EFE

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