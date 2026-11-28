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Diana Illa Cruz

Barcelona, 28 nov (EFE).- La extracción esta semana de un cuello de titanosaurio de hace más de 70 millones de años en un yacimiento de Isona (Lleida), junto con partes del cráneo, extremidades y costillas, aporta claves para descubrir lo que, según el paleontólogo Àngel Galobart, "será una nueva especie seguro".

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Galobart, director del Museu de la Conca Dellà e investigador del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), destaca en declaraciones a EFE que un esqueleto tan bien conservado permite hacer una reconstrucción "mucho más fiel" tanto del animal como de su entorno.

Los paleontólogos del ICP, explica el experto, localizaron el yacimiento del Molí del Piteu hace unos cinco años durante unas prospecciones por la montaña, en las que aparecieron huesos "muy grandes" de las patas de delante y, cuando empezaron las excavaciones dos años más tarde, también costillas y huesos del cuello.

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Esta no era la primera vez que daban con un cuello de dinosaurio en esta zona: en 2014, el equipo halló restos fósiles de un Abditosaurus en Orcau, a apenas unos kilómetros de Isona, que entonces fue considerado el más grande extraído en el continente.

"En ese momento decíamos que era una cosa única, porque la verdad es que no hay muchos, en Europa no hay ningún otro y, en el mundo, muy pocos", recuerda el paleontólogo.

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Mientras aquel primer titanosaurio medía entre 15 y 18 metros, este nuevo ejemplar apunta a ser todavía mayor, aunque Galobart le quita importancia a sus dimensiones porque asegura que "siempre habrá un bicho más grande en algún otro sitio".

A diferencia del anterior, lo que sí conserva este nuevo individuo es parte de los huesos craneales, algo que, según el investigador, hace "mucho más fácil poder definir la especie", que da por hecho que "será una nueva especie seguro".

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Para resolver el misterio, el equipo ha llevado adelante desde 2023 una extracción de lo más laboriosa, aislando el cuello en forma de pedestal y combinando excavadora y trabajo manual entre restos dispersos del mismo animal.

Ya este año soldaron en el campo una estructura metálica alrededor del bloque, abrieron unos veinte agujeros por debajo para colocar traviesas de hierro y finalmente lograron voltear y mover la pieza con una máquina muy potente.

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En el caso del cuello extraído, Galobart explica que ya están vaciando la tierra sobrante hasta dar con los huesos para consolidarlos después, una tarea que -sumando lo que tardaron en sacarlo- viene a ser "un año de trabajo de dos o tres personas".

Sin presupuesto propio para mantener ese equipo un año seguido, dependen de subvenciones y afrontan ahora una campaña de dos meses con ayuda del Departamento catalán de Cultura para esta primera limpieza, posponiendo el artículo científico hasta reunir todos los huesos aunque, dice, ya podrían hacer una descripción previa.

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Tras ambos descubrimientos, el director del Museu de la Conca Dellà sostiene que, en los últimos 20 o 30 años, la península ibérica se está convirtiendo en un "epicentro de novedades" paleontológicas frente a zonas excavadas desde hace casi siglo y medio como Estados Unidos.

A su juicio, el hecho de que la paleontología arrancara aquí más tarde supone hoy una ventaja porque todavía quedan "muchas cosas por descubrir" y numerosas especies únicas en el mundo que ayudan a explicar cómo eran los continentes hace 70 millones de años.

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En este sentido, subraya el contexto especialmente favorable en Cataluña gracias al impulso de ayuntamientos pequeños como Isona, Coll de Nargó o Vilanova de Meià, al paraguas del Geoparc Orígens de la Unesco y a la apuesta de la Generalitat a través del Departamento de Cultura, los museos y el Servicio de Arqueología y Paleontología.

"Por lo que veo en otros sitios, tenemos que estar muy contentos con la apuesta que se hace por el patrimonio aquí en Cataluña", concluye Galobart. EFE

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