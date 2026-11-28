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Madrid, 28 nov (EFE).- Tras el éxito de sus ocho películas, Harry Potter llega a la televisión con una nueva serie que es lo más esperado de diciembre, en un mes en el que se estrena la adaptación de la novela de Domingo Villar 'Caldas. El último barco', el 'thriller' policial 'Matar a un oso' o el documental de J.A. Bayona sobre el accidente de vuelo de Los Andes.

El británico Jed Mercurio, guionista detrás de series como 'Line of Duty' o 'Bodyguard', es el creador de 'Trinity', un thriller político protagonizado por Gugu Mbatha-Raw como Katherine Decker, segunda al mando de un submarino nuclear estadounidense, y Richard Madden como el secretario de Defensa de EE. UU. Webb Preston, en una serie que abre el mes en Netflix.

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Javier Gutiérrez se pone en la piel del icónico inspector Leo Caldas, protagonista de la trilogía de Domingo Villar, en la serie adaptada de su novela 'El último barco', que traslada a la pequeña pantalla una investigación criminal ambientada en Galicia.

La ficción sigue al inspector Caldas y a su ayudante, Rafael Estévez, interpretado por Hovik Keuchkerian, que tratan de resolver la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano de Vigo.

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La novela romántica de Jane Austen ha tenido ya numerosas adaptaciones en cine y televisión. Ahora Jack Lowden ('Slow Horses') y Emma Corrin ('The Crown) se meten en la piel del señor Darcy y de Elizabeth Bennet en los seis episodios que componen esta ficción, de la que también forman parte Olivia Colman y Rufis Sewell como los padres Bennet, Daryl McCormack como el Sr. Bingley o Rhea Norwood, Hopey Parish y Hollie Avery como las hermanas de la protagonista.

El trío de detectives aficionados que forman Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) viajan en su sexta temporada a Londres después de que Cinda Canning (Tina Fey) aparezca, moribunda, a las puertas de su edificio neoyorquino para pedirles que viajen a la capital británica y encuentren a su asesino.

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Meryl Streep continúa como actriz invitada en su papel de Loretta Durking, la esposa de Oliver, y al reparto se unen varios conocidos rostros británicos -Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan o Geri Halliwel-, además de Martin Freeman.

Protagonizada por Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner, 'Matar a un oso' es un 'thriller' policial de seis episodios, inspirado en el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia y su investigación judicial.

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Movistar Plus estrena una serie documental sobre el conflicto que vivió el pueblo leonés de Villamanín tras ganar un número vendido en la localidad el primer premio de la Lotería de Navidad en 2025, del que se habían entregado 50 papeletas de más por valor de 4 millones de euros.

'El Gordo de Villamanín' narra la tensión vivida en el pueblo, con testimonios de los protagonistas, incluidos miembros de la Comisión de Fiestas, que fueron los responsables de vender los boletos, además de otros testigos que ofrecen su relato sobre lo ocurrido, según ha avanzado este martes la plataforma.

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La historia del accidente del avión de la Fuerza Aérea uruguaya de 1972 vuelve a la pequeña pantalla de la mano de J.A. Bayona y Carlos Torres en 'Más allá de la sociedad', una serie documental que reúne por primera vez a los supervivientes y las familias de los que no regresaron para cerrar el círculo sobre una tragedia que les había mantenido separados cinco décadas.

Tras el filme 'La sociedad de la nieve' de 2023, J.A. Bayona se pone de nuevo al frente de esta producción, un relato estructurado en tres episodios que recorre los 50 años posteriores al accidente en el que sobrevivieron 16 de los 40 pasajeros que iban a bordo del avión, tras pasar 72 días en la nieve esperando ser rescatados.

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La serie que ha lanzado a la fama a Lily Collins llega a su fin con una sexta temporada en la que Emily vuelve a reencontrarse con Gabriel (Lucas Bravo), su amor de la primera temporada, que en el último capítulo de la quinta entrega la invitó a reunirse con él en Grecia, mientras en la Agencia Grateau hace entrada como socia la princesa Jane (Minnie Driver).

La saga del joven mago de la escritora británica J.K. Rowling fue un gran éxito literario antes de repetir triunfo en el cine, y ahora llega a la pequeña plataforma con el objetivo de que los espectadores más pequeños se vuelvan a enganchar semanalmente a las aventuras de Harry, Hermione y Ron.

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La selección de los protagonistas -Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout- ha ido calentando las expectativas en los últimos meses y el día de Navidad se estrena en HBO Max la primera temporada (ya se ha confirmado la segunda), en la que se presenta todo el universo de Hogwarts. EFE