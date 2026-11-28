Guardar

Sevilla, 28 nov (EFE).- Jorge de Frutos, autor del único tanto del Rayo Vallecano en la victoria ante el Betis (0-1), destacó la importancia de los tres puntos conseguidos en La Cartuja, un resultado "muy importante" tras una "derrota dura en casa" y frente a "un grandísimo rival".

El goleador también explicó las claves del planteamiento para superar al conjunto verdiblanco y dijo que la seña de los vallecanos "es presionar siempre arriba, cuanto más arriba mejor, intentar tener el balón y salir con esa línea de tres más dos y dar amplitud por fuera: realizamos un gran partido y supimos tener tranquilidad con balón", analizó.

PUBLICIDAD

De Frutos valoró asimismo la incidencia de los cambios realizados durante el encuentro, que permitieron al Rayo contrarrestar los intentos del Betis por encontrar espacios.

"Los cambios han sido acertados en el momento que ellos venían a buscarnos más. Hemos conseguido minimizar sus puntos débiles", explicó el futbolista, satisfecho con el trabajo colectivo del conjunto madrileño.

PUBLICIDAD

Por último, el delantero rechazó hablar de tranquilidad pese a la victoria y recordó que todavía queda mucha competición por delante.

"Sabemos que la Liga es muy larga. Quince puntos está bien y tenemos que disfrutarlo hoy porque luego nos viene la Copa", concluyó, poniendo ya el foco en el próximo compromiso. EFE

PUBLICIDAD

lhg/cb/apa