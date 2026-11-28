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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El español Daniel Pedrosa ha confirmado hoy en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, escenario del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, último de la temporada 2026, que dejará de ejercer sus labores como piloto probador de la fábrica austríaca KTM.

En una escueta nota recuerda que desde que dejó la competición en 2018, dedicó ocho años a ser probador de KTM "una marca distinta a cualquiera de aquellas contra las que competí durante mi carrera deportiva", lo que consideró "un reto complejo y apasionante".

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Explica que para él, el objetivo fue "ayudar a construir una KTM capaz de ganar carreras de MotoGP" y que en ese camino dieron pasos importantes que le permitieron "volver al máximo nivel en varias ocasiones como piloto invitado" pero que "MotoGP exige una evolución constante para seguir el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico y de la competitividad".

"Con esa mentalidad, compartí ideas orientadas a aportar a la próxima etapa de MotoGP a partir de 2027", pues para Pedrosa competir pasa por "cuestionar los planteamientos establecidos y aprender de forma continua", una situación que valora mucho y que implica reconocer "cuándo hacer cambios", motivo por el que siente que "ha llegado el momento de cerrar" su etapa en KTM y "mirar hacia nuevos retos".

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Resume Dani Pedrosa que se lleva "ocho años de experiencia y crecimiento personal", por lo que está agradecido a todas las personas que han formado parte de ese recorrido "en especial a quienes compartieron el esfuerzo, las ganas de mejorar y la ambición por ganar". EFE