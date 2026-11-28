Javier Herrero.
Madrid, 28 nov (EFE).- Desde su salida de 'Operación Triunfo', Chiara Oliver ha demostrado ser no solo una de las alumnas más aventajadas de la Academia con un próximo concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid con todo vendido, sino también una interlocutora generacional que, sin alzar la voz, como su música, lucha por sus derechos.
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"Nunca nadie me va a ver siendo neutra porque el arte que hago no es neutro. Y creo que es súper importante, más en momentos así, que nos pronunciemos como artistas y realmente defender los derechos humanos", ha dicho a EFE la joven menorquina en pleno clima electoral.
Ha sido en su intervención en el videopódcast 'Gen [F]', que ve la luz este sábado después de que pasaran por él otros artistas emergentes como Métrika, Barry B, Samuräi o Abraham Mateo y en el que se ha mencionado la trascendencia de su visibilidad como artista LGTBiq+.
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"Un de mis mejores amigas siempre me dice: 'Tú tienes que entender que ya solo con quién eres, tu música y tu arte es político, porque estás representando algo. Estás en un colectivo hacia el que hay mucha presión —ahora ya no tanto por suerte—, pero que no está normalizado o no lo ha estado mucho tiempo'. Y yo tengo que entender que tengo ese peso y que tengo esa responsabilidad", ha señalado.
Oliver (Ciudadela, 2004), que es medio británica por parte de madre, participó en 'OT 2023' y a su salida pronto empezó a publicar sus propios temas, como el EP 'La libreta rosa' (2024).
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"Caí un poquito en eso de tener que hacer algo para aprovechar el momento. Y creo que eso es algo que pasa mucho cuando sales de un programa como 'OT', que tienes que aprovechar la exposición que tienes y sacar música. Pero creo que no me di el tiempo suficiente para descubrir qué quería hacer realmente", reflexiona ahora sobre esa etapa.
Más recientemente publicó su primer LP, 'No fue real' (2026), del que hace solo unas semanas ha lanzado una versión extendida, '(No) Fue real'. "Siento que es el disco que soñaba hacer cuando tenía 15 años. Es lo más auténticamente mío que he hecho hasta ahora", comenta sobre el mismo, lleno de experiencias y emociones en primera persona.
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"Yo no sé escribir sobre algo que no he vivido. Todas mis canciones son autobiográficas. Obviamente, a veces intensifico un poco los sentimientos, porque soy una dramática, soy escritora, soy artista", justifica.
Esa naturalidad se ha reflejado en que cante el amor entre mujeres sin tapujos. "Yo escribo en femenino porque es como vivo yo mis relaciones. No me paro a pensar en qué pronombres estoy utilizando ni lo hago como una estrategia. Simplemente estoy contando lo que vivo", insiste.
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"Sé que tengo una responsabilidad, porque hay gente que se puede sentir identificada con lo que hago. Y eso es algo que tengo muy presente", añade sobre cómo eso la convierte en un referente para otras personas del colectivo LGTBiq+.
Oliver ha afianzado así una relación muy directa e intensa con sus seguidores, que agotaron el aforo de su concierto en Vistalegre de este viernes y prácticamente también el del Sant Jordi Club de Barcelona de este sábado.
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Sin embargo, en línea con otras jóvenes artistas de esta generación como la estadounidense Chappell Roan, ha sabido tejer con ellos una red de respeto en la que no se traspasan nunca límites. "Yo tengo ansiedad social y me agobio cuando veo aglomeraciones de gente. Sobre todo cuando no me lo espero. Me cuesta gestionar esas situaciones", ha reconocido. EFE
(vídeo) (audio)
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