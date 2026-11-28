Guardar

Sevilla, 28 nov (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, se mostró muy satisfecho con la victoria ante el Betis (0-1) y destacó que hicieron "un partido muy completo", donde su equipo "mostró personalidad con aspiración".

"Cuando el Betis mostró sus virtudes hemos sabido agruparnos y trabajar. Han tenido sus ocasiones y nosotros también las nuestras. Felicito a todos los jugadores", señaló el entrenador rayista, quien también fue preguntado por la comparación con el partido de Champions del Betis ante el Slovan de Bratislava.

PUBLICIDAD

Afirmó que "el partido de Champions no tiene nada que ver" porque el Betis "tiene una plantilla espectacular" y un "tremendo equipo" ante el que su equipo ha "sabido competir" y ha "podido marcar más goles".

En esa misma línea, el preparador del Rayo puso el acento en la unión del vestuario y en la importancia del trabajo diario para mantener el rendimiento colectivo.

PUBLICIDAD

"Tenemos cero egos y una unión y un foco en el trabajo muy grande", aseguró, resaltando una de las señas de identidad del equipo madrileño en una victoria de especial valor ante un rival de entidad.

Por último, San José se mostró satisfecho con el rendimiento de Bouaré, procedente de la cantera bética, y con la dinámica positiva que supone el triunfo en Sevilla.

PUBLICIDAD

"Estoy muy satisfecho con Bouaré. Hemos encontrado la victoria, pero me acuerdo del día del Valencia, donde jugamos muy bien y no ganamos. Todo es más positivo", concluyó el técnico franjirrojo. EFE

lhg/cb/apa