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Santiago de Compostela, 28 nov (EFE).- El internacional español Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, reclamó este sábado, en la víspera del importante encuentro contra Grecia, una mayor participación de los jugadores en la toma de decisiones del baloncesto europeo, ya que el choque de calendario supone un desgaste mayor por la acumulación de partidos y los viajes.

“Todo esto es un poco lío para los jugadores, para nuestra salud, e incluso también para los espectadores. Hay veces que no sabes muy bien qué estás viendo o para qué vale ese partido que tienes en la tele. Tienen que llegar a pactos, a acuerdos, pero también tener en cuenta a los jugadores, hablar con nosotros porque somos los protagonistas de esto. La gente paga una entrada para ver a los jugadores en un partido, y para eso tienen que estar sanos”, afirmó.

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Las dificultades para cuadrar los calendarios se han visto reflejadas en la convocatoria de Chus Mateo. Los madridistas Alberto Abalde y Jaime Pradilla y Santi Yusta ( Anadolu Efes) jugaron el miércoles con sus equipos en la Euroliga y no estuvieron a disposición del seleccionador frente a Montenegro.

Por eso, el alero blanco pidió a los dirigentes que “le den una vuelta” a esta situación porque, a su entender, no es lo ideal para el baloncesto.

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“Se están dando situaciones complicadas en todas las selecciones con este tema de la organización, entre las ligas que paran y las que no, las Ventanas… Es todo un poco un lío y nosotros estamos en el medio, y nuestra salud también porque el desgaste es brutal”, ahondó durante su comparecencia ante los periodistas.

El jugador gallego reconoció que jugar en Santiago será “muy especial” para él porque en la grada estarán “familiares y amigos”, además de que es un partido “muy importante” para acercar al equipo nacional al Mundial 2027.

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“Nos enfrentamos a un gran equipo, con jugadores con experiencia. Grecia viene de una derrota y se la juegan, será un partido complicado, muy duro seguramente. Tenemos que estar preparados para un partido largo”, avisó. EFE

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