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Ponferrada (León), 29 nov (EFE).- El hombre detenido como presunto autor de un homicidio imprudente por la muerte de un hombre de 36 años, vecino de la pedanía Tombrío de Abajo, localidad del municipio leonés de Toreno, en una cacería de jabalíes, ha pasado a disposición judicial, según ha informado este sábado la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de David Macía Fernández y está pendiente de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense.

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El hombre murió el jueves por la tarde, alrededor de las 18:40 horas, tras recibir un disparo cuando participaba en una jornada cinegética en una zona de monte de Tombrío de Abajo.

La Guardia Civil alertó al servicio de emergencias 112, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, al equipo médico del centro de salud de Toreno y al Centro Coordinador de Emergencias. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento en el lugar.

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Debido a la dificultad de acceso al paraje, también fue necesaria la intervención de los Bomberos de Ponferrada para colaborar en la evacuación del cuerpo.

El Ayuntamiento de Toreno decretó dos días de luto oficial por el fallecimiento de David Macía, con las banderas municipales a media asta y la suspensión de los actos públicos oficiales.

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Macía, casado y con dos hijos, será enterrado este sábado en su pueblo tras la misa de mediodía.

Los compañeros del PSOE de León, partido al que pertenecía, han subrayado su pelea por su pueblo y por el mundo rural.

La muerte del pedáneo ha causado una profunda conmoción en Tombrío de Abajo y en el municipio de Toreno, donde era una persona muy conocida y querida. EFE

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