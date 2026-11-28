Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 28 nov (EFE).- La UD Las Palmas goleó al Andorra 4-1 tras remontar en la segunda parte un gol tempranero de su rival, que dominó el primer periodo pero que sucumbió tras el paso por vestuarios ante la avalancha de juego local.

El equipo tricolor se fue al descanso con una exigua ventaja ante un adversario dormido, que no reaccionó ni con el marcador en contra, pero sí lo hizo en la segunda mitad, en la que desplegó todo el fútbol que se le presupone, acompañado además de una extrema eficacia.

PUBLICIDAD

El Andorra demostró ser el equipo con más posesión de balón y se adelantó tras un despeje largo de Gael Alonso, en el que Moró Sidibe cazó el balón ante Pezzolesi y, tras regatear a Juanma Herzog, lo cruzó por bajo a la red.

Las Palmas se mostró como un equipo muy contemplativo, incapaz de ir a presionar arriba ni de pelear por el resultado, con una actitud tan inesperada como sorprendente, aunque la corrigió tras el descanso.

PUBLICIDAD

Y es que con los mismos futbolistas el equipo amarillo se transformó en la segunda mitad y le dio la vuelta al marcador como a un calcetín.

Manu Fuster, desaparecido como tantos otros de sus compañeros durante la primera parte, firmó el empate al adelantarse a Pau López en un centro de Pezzolesi, quien había combinado con Iván Jaime por la derecha del área.

PUBLICIDAD

El lateral derecho internacional sub-21 marcó después el segundo gol, tras control de la pelota y gran volea a la red, precedido de una galopada de Jesé desde su propio campo.

El conjunto de Albert Sánchez marcó también a balón parado, en un saque de esquina en corto, con centro de Kirian Rodríguez al segunda palo e impecable cabezazo de Jefté.

PUBLICIDAD

Y al festival de juego y goles se apuntó el japonés Taisei Miyashiro, con otra arrancada lejana que finalizó con un certero zurdazo, imposible para Pau López.

Incluso en el minuto 90 pudo la Unión Deportiva despedir al Andorra con una 'manita' tras un disparo de Iván Jaime que se estrelló en el travesaño.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

4. Las Palmas: Caro; Pezzolesi (Andrés Rodríguez, min. 85), Herzog, Bonfanti, Adrián Rodríguez; Kirian, Loiodice (Iñaki González, min. 77), Manu Fuster (Elías Romero, min. 77); Iván Jaime, Jesé (Jefté, min. 71) y Miyashiro (Jeremía Recoba, min. 85).

PUBLICIDAD

1. Andorra: Pau López; Juan Sebastián, Bomba, Gael Alonso (Diego Alende, min. 84), Tiago Olmedo; Domènech, Efe Akman (Schneider, min. 71), Hugo López (Nacho Quintana, min. 71); Carrique (Enes Sali, min. 75), Lautaro (Rijkhoff, min. 71) y Moró Sidibe.

Goles: 0-1, min. 7: Moró Sidibe. 1-1, min. 48: Manu Fuster. 2-1, min. 63: Pezzolesi. 3-1, min. 74: Jefté. 4-1, min. 80: Miyashiro.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité de Navarra). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Jesé (min. 20) y Pezzolesi (54), así como al visitante Efe Akman (59).

PUBLICIDAD

Incidencias: partido de la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 14.744 espectadores (45,5 por ciento del aforo). El jugador local Álex Suárez recibió una camiseta conmemorativa por sus 200 partidos oficiales con la UD Las Palmas, que cumplió en la jornada anterior. EFE

rg/sab