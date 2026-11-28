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Barcelona, 28 nov (EFE).- Cataluña perdió en la tanda de penaltis ante Corea del Sur, decimoséptima selección en el ranking de la FIFA, tras empatar en el último suspiro del tiempo reglamentario (2-2) en el partido amistoso disputado este sábado en el Estadio Municipal Narcís Sala de Barcelona.

Vicky Losada adelantó al combinado catalán a los 7 minutos, al transformar un penalti que ella misma había provocado, pero Case Yujin Phair, a la salida de un córner, empató el marcador antes de que el choque llegara al descanso.

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El combinado asiático acrecentó su dominio tras la reanudación y tuvo su recompensa en el 71' cuando puso el 1-2 con una jugada personal de Yun Soojeong, que colocaba el balón ajustado al palo haciendo imposible la estirada de Meritxell Muñoz, quien había reemplazado a Esther Sullastres en la portería a la media parte.

La de Xavi Llorens buscaron a la desesperada el empate en la recta final y, cuando parecía que Corea del Sur se llevaría la victoria, Cristina Baudet cebeceaba al fondo de la red un centro de Irina Uribe en el último minuto para hacer el 2-2 y llevar el desenlace a la tanda de penaltis. Allí, las coreanas estuvieron más acertadas y se adjudicaron la victoria por 3-4. EFE

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