Guardar

La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco rescatado este viernes por Salvamento Marítimo a unos 62 kilómetros al sur de La Restinga, en El Hierro, lleva a bordo a varias personas fallecidas, han confirmado a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

Otras seis personas, y no cinco como informó inicialmente el 112 Canarias, que iban en el mismo cayuco han sido evacuadas por un helicóptero de Salvamento hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, al hospital insular en varias ambulancias.

PUBLICIDAD

La patrullera de la Guardia Civil Río Guadiato llevará hasta el puerto de La Estaca a las personas fallecidas mientras que el resto de los ocupantes de la embarcación precaria serán desembarcados en el muelle de La Restinga. EFE

gf/jmor/pamp

(foto) (vídeo)