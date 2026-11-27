Guardar

León, 27 nov (EFE).- La selección española, que presentará una imagen remozada con ausencias destacadas como Alexia Putellas, pero con la vuelta de la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí y el debut de seis jugadoras, se estrenará este sábado en el estadio Reino de León ante un rival inédito, Chile, actual subcampeona de los Juegos Panamericanos.

La vigente campeona del mundo quiere aprovechar esta última ventana internacional para afrontar dos compromisos de preparación, el de mañana en tierras leonesas y el próximo 4 de diciembre en Riazor ante Venezuela, en los que probar nuevas jugadoras de cara precisamente, tanto a los compromisos de marzo de la Liga de Naciones, como el más importante del verano en Brasil, donde buscar revalidar el título logrado en Nueva Zelanda y Australia 2023.

PUBLICIDAD

La seleccionadora, Sonia Bermúdez, tras los dos amistosos en Estados Unidos saldados con victoria y empate, ha convocado a 25 jugadoras entre las que destaca la vuelta de la jugadora del FC Barcelona Bonmatí, tras superar sus molestias de tobillo, además de otras piezas indiscutibles como Olga Carmona -Paris Saint-Germain- y Jana Fernández -London City Lionesses-.

Este doble test conllevará una renovación añadida con el debut de seis jugadoras, las defensas campeonas del mundo sub-20 Aïcha Camara -FC Barcelona- y Silvia Cristóbal -Real Madrid-, las centrocampistas Júlia Bartel -Juventus FC- y Sara Ortega -Athletic Club-, y las delanteras Daniela Agote -Athletic Club- y Cecilia Marcos -Real Sociedad-.

PUBLICIDAD

Entre las bajas, además de la vigente balón de oro Alexia Putellas, destacan Cata Coll, Irene Paredes, Ona Batlle o Mapi León, además de las ausencias por lesión de Mariona Caldentey, Vicky López y Laia Aleixandri.

En el combinado chileno de Luis Mena, que tendrá un segundo encuentro de preparación en tierras españolas el 3 de diciembre en el estadio Butarque de Leganés ante Estados Unidos sub-23, destacan dos jugadoras que militan en el fútbol español, Nerea Sánchez en el Eibar y la delantera de la Real Sociedad, Sonya Keefe.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables:

España: Misa; Jana Fernández, Méndez, Laia Colina, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Benítez; Eva Navarro, Paralluelo y Claùdia Pina.

Chile: Torrero; Olivares, Figueroa, Cifuentes, Díaz; Jiménez, Álvarez; Valencia, Cortés, Pardo y Keefe.

Estadio: Reino de León.

Hora: 18.00 horas (17.00 GMT). EFE

fps/orv/cmm