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Bilbao, 27 nov (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, admitió que necesitan "mejorar la eficacia" para sumar más puntos, ya que, pese a haber generado "suficientes ocasiones para ganar los dos últimos partidos", frente a Osasuna y Espanyol, tienen el hándicap de que no les resulta fácil marcar goles.

"Estamos muy decepcionados con el resultado de la pasada semana. Hubo aspectos positivos sobre los que poder construir, pero muchas de las cosas que queríamos hacer de cara a la portería rival no salieron bien", reconoció el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita de mañana sábado al colista Málaga.

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Terzic considera que su equipo necesita "cinco ocasiones para marcar un gol" y entiende que puede trabajar en dos direcciones: "conseguir dos goles con esas cinco oportunidades o intentar generar diez ocasiones".

"Estamos trabajando en cómo podemos ser todavía más peligrosos y generar más ocasiones a partir del dominio y la posesión del balón que tenemos. El otro aspecto que debemos mejorar es la eficacia. En nueve de los doce partidos que hemos jugado nuestro registro de goles esperados fue superior al del rival, pero no hemos aprovechado bien nuestras oportunidades", explicó.

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La primera oportunidad para mejorar esos númoeros llegará frente a un Málaga que todavía no conoce la victoria, pero cuyos últimos partidos "han sido muy igualados y competidos".

"Es un recién ascendido, muy joven y con jugadores de calidad. Aunque sus resultados no hayan sido los mejores, tiene futbolistas que atraviesan un buen momento de forma, como Niño, que ha marcado varios de sus últimos goles. Es algo que debemos vigilar especialmente", advirtió.

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"Tienen patrones de juego muy definidos para aprovechar sus cualidades y tenemos que estar preparados para contrarrestarlos. Nuestro principal objetivo es mejorar nuestro juego, dar un paso más y conseguir una mayor regularidad en los resultados. No se trata tanto de recuperar sensaciones como de volver a hacer las cosas bien", incidió el técnico alemán.

Terzic, por otro lado, evitó mirar más allá del encuentro de La Rosaleda, que dará paso a una exigente semana con el desplazamiento a Soria para disputar el miércoles la segunda ronda de la Copa frente al Numancia y la visita del Real Madrid a San Mamés el domingo.

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"Antes de la primera eliminatoria hablamos de la importancia que tiene la Copa para el club, para nosotros como equipo y para mí como entrenador. Queremos tener mucho éxito. Estamos haciendo nuestro análisis del Numancia. Sabemos que son líderes, que han ganado al Oviedo, que marcan muchos goles y encajan pocos. Pero, por favor, centrémonos en el Málaga. Vamos paso a paso", zanjó. EFE

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