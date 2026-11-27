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Ceuta, 27 nov (EFE).- El entrenador del Ceuta, Sergio Lobera, tiene claro que su equipo deberá afrontar este domingo una dura prueba de fuego en Los Cármenes ante un rival como el Granada, situado en la zona alta y "con mucho potencial", aunque espera que aproveche sus armas por la necesidad de puntuar y romper su mala dinámica.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico ceutí se ha referido a las “sensaciones positivas” que dejó el último partido de liga de este lunes ante el Almería, a pesar de acabar perdiendo por 2-3.

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“No estamos en pretemporada sino en la jornada quince y, por ello, las sensaciones positivas tienen que ir acompañadas de buenos resultados porque necesitamos puntos”, dijo.

Sergio Lobera ha reconocido que ante el Almería el equipo “hizo muy buen partido, de tú a tú ante uno de los mejores rivales de la categoría, de hecho es el líder".

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"Ahora nos vamos a enfrentar a otro equipo de lo alto de la clasificación como el Granada, con mucho potencial y lo que tenemos que hacer es seguir en esa línea de trabajo e ir mejorando aspectos que son mejorables para que esos pequeños detalles acaben cayendo de nuestro lado en cuanto al resultado”, indicó.

En relación al Granada ha comentado que conoce "bien a alguno de sus jugadores, tienen muy buen equipo, mucho potencial y una propuesta de fútbol ofensivo, sobre todo en su casa, y es un rival muy complicado". "Pero nosotros tenemos que tener nuestras armas para competir contra este tipo de rivales”, apuntó.

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“A partido único, todo puede pasar y si somos capaces de estar al cien por cien y hacer las cosas bien les pondremos en dificultad en su estadio y vamos con la clara mentalidad de conseguir los tres puntos”, indicó. EFE