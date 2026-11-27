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Madrid, 27 nov (EFE).- La Fundación España Activa ha premiado en su IX Gala a la karateca Sandra Sánchez, al investigador Mikel Izquierdo, a la Fundación Estadio Vital Fundazioa, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y a Radio Marca, cuyo premio recogió su director Juan Ignacio Gallardo, por su contribución al fomento de la actividad física y el deporte en la sociedad, en un evento presidido por el ex secretario de Estado para el Deporte y presidente de la Fundación, Jaime Lissavetzky.

La Fundación España Activa ha distinguido tanto la excelencia en la trayectoria deportiva como la labor desarrollada desde la iniciativa pública y privada para facilitar el acceso a la actividad física, su incorporación al ámbito sanitario, los avances en la investigación científica y el papel de los medios de comunicación en la difusión de los beneficios y valores del deporte.

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Durante su intervención, Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa, puso en valor la diversidad de las trayectorias e iniciativas reconocidas en esta edición: “Vuestros trabajos son muy distintos, y eso es precisamente lo que celebramos. Hay muchas maneras de acercar el deporte y la actividad física a la gente. Hoy queremos agradeceros la vuestra y darle la visibilidad que merece”.

Sandra Sánchez, una de las grandes referentes del deporte español y del kárate internacional, premiada en la Gala, dijo que el kárate le ha regalado "grandes momentos", pero, sobre todo, le ha dado "herramientas para afrontar la vida, superar dificultades, confiar en mí misma y seguir persiguiendo nuevos sueños". EFE

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