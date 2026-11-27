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Girona, 27 nov (EFE).- El entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconoció este viernes que su equipo debe intentar mejorar en el plano futbolístico y ser "más consistente más minutos".

El técnico rojiblanco admitió en la previa de la visita a Elda que sería "muy importante" encadenar tres victorias ligueras por primera vez y aseguró que los triunfos contra Oviedo (1-2) y Eibar (2-1) han "reforzado" al equipo.

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"La gente está implicada, dentro. Hay una sensación fuerte de equipo, y ese es el primer paso para intentar hacer cosas grandes. Es una de las claves. Todo el mundo está enchufado", añadió.

Álvarez también destacó que "esta liga pide regularidad en los resultados y en el rendimiento" y avisó de que el Eldense es un "muy buen rival".

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"Los equipos que están arriba en la clasificación es porque hacen algo mejor, pero en esta categoría hay mucha igualdad y el Eldense tiene una muy buena construcción. Es un rival difícil, porque no tiene estructuras fijas y sí mucha movilidad", anticipó.

En este sentido, el entrenador gallego añadió que el Eldense también tiene "mucha velocidad" en la parcela ofensiva y está compitiendo "muy bien".

Álvarez se reencontrará con Javier Calleja, entrenador del Eldense, y con el que compartió vestuario en el Villarreal: "Esta liga es muy especial porque es mi primera como entrenador en el fútbol profesional y porque me está tocando enfrentarme a muy buenos amigos, a personas que quiero. Con Calleja hemos estado mucho tiempo trabajando juntos y hemos vivido grandes momentos. Es un gran entrenador y su trabajo en el Eldense está siendo muy bueno". EFE

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asm/gmh/cmm