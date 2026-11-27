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Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati), que anunció este viernes su retirada de la competición, señaló en una rueda de prensa en el circuito de Cheste (Valencia), que se va "contento, alegre y con orgullo".

Marc, diez veces campeón del mundo, explicó que las circunstancias de esta temporada habían sido "límites". EFE

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