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Juan José Lahuerta

Madrid, 27 nov (EFE).– La última exhibición de Arda Güler se forjó desde un cambio. Ante el PSV empezó de mediapunta y ofreció sus mejores minutos cuando José Mourinho retrasó su posición para juntarlo con Bernardo Silva en la sala de máquinas. Su cambio y la entrada de Jude Bellingham en la segunda parte, impulsaron la remontada del Real Madrid y abre el debate ante el Alavés sobre dónde rinde más el turco y quién debe acompañarlo si vuelve al centro del campo.

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La jugada que mejor explicó el cambio acabó dentro del área, cuando en la segunda parte del duelo frente al cuadro neerlandés Diomande cedió el balón a Güler y el turco vio llegar a Federico Valverde desde atrás. Su pase de tacón dejó al uruguayo en posición de empatar. El Real Madrid, que perdía 0-1 al descanso, acabó ganando 5-1. Güler ya jugaba por detrás de Jude Bellingham y, desde esa posición, pudo intervenir en la salida del balón y mantener sus apariciones cerca de la portería rival.

En la primera parte, la presión del PSV obligó al Real Madrid a jugar en largo y Güler apenas recibió entre líneas en condiciones de girarse. Mourinho retiró a Tchouaméni al descanso, dio entrada a Bellingham y situó al turco junto a Bernardo. Los centrales, también sustituidos (Militao y Rüdiger se fueron y entraron Huijsen y Konaté) ganaron dos apoyos para sacar el balón y el inglés quedó más cerca de Mbappé. Fue Bellingham quien marcó el 2-1 que puso por delante al Real Madrid.

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Güler ya empezó por la derecha contra el Celta, con Bellingham por dentro y Diomande en el otro costado. Desde esa banda, el turco puede conducir hacia el centro y buscar a Mbappé con la izquierda. Si Mourinho coloca ahí a Diomande, como hizo ante el PSV, gana un futbolista que puede recibir abierto y desbordar por fuera. Con Vinícius en la izquierda y Mbappé arriba, retrasar a Güler permite que los cuatro coincidan y deja la mediapunta a Bellingham.

Mourinho ya planteó en agosto esa evolución y atisbó una evolución de Güler similar a la de un mito del madridismo. "Creo que le va a pasar algo parecido a Modric o a Bernardo Silva, empiezas en una posición y acabas en otra, empiezas de 10 y acabarás de 8, de 6. Pienso que Arda irá en esa dirección con la evolución y el conocimiento del juego". Tres meses después, cuando necesitó remontar ante el PSV, colocó al turco junto a uno de los dos futbolistas que había citado como ejemplo.

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La pareja con Bernardo cambió un partido que el Real Madrid necesitaba remontar. Los dos se ofrecen para recibir de los centrales y tienen facilidad para acelerar la circulación. La duda ante el Alavés es quién guarda la posición cuando el Real Madrid pierde el balón. Si ambos se mueven para dar una línea de pase y los laterales están arriba, el equipo necesita que alguien cierre el espacio por dentro.

Con Tchouaméni, Güler tendría a su lado a un centrocampista que puede quedarse delante de los centrales mientras él se desplaza para recibir. Mourinho ya utilizó esa pareja en el 4-1 al Sevilla en el Bernabéu, con Bellingham por delante y gol del turco. Camavinga ofrece otra posibilidad por su recorrido para salir a presionar, cubrir un costado y superar una línea con una conducción.

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El Alavés ofrece a Mourinho la ocasión de probar desde el inicio aquello que funcionó con el marcador en contra. Si Güler vuelve a la derecha, la decisión afectará a Diomande. Si ocupa la mediapunta, a Bellingham. Y si repite en el centro del campo con el inglés por delante, el técnico podrá elegir entre la circulación que ganó con Bernardo ante el PSV y la cobertura que pueden darle Tchouaméni o Camavinga. EFE