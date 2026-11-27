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Madrid, 27 nov (EFE).- La UEFA condenó "enérgicamente" este viernes los graves incidentes violentos, desórdenes y enfrentamientos entre aficionados ocurridos en los partidos de la última jornada de la Liga Europa Marsella-Levski Sofía y Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva, por los que abrió sendos procedimientos disciplinarios.

El organismo anunció en un comunicado que ha designado inspectores de Ética y Disciplina, para llevar a cabo investigaciones sobre los incidentes y examinar todas las pruebas disponibles para esclarecer los hechos, de conformidad con su marco normativo.

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También aseguró que "la violencia, la agresión, el odio y cualquier forma de comportamiento provocador, discriminatorio o extremista no tienen cabida en el fútbol".

"Las competiciones de la UEFA se basan en los principios de respeto, juego limpio, integridad y seguridad. Los hechos presenciados en los mencionados encuentros van en contra de estos valores fundamentales y del objetivo de la UEFA, consagrado en sus Estatutos, de garantizar que los partidos de fútbol se jueguen en un espíritu de paz, respeto mutuo y deportividad", aseguró.

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Dentro de la quinta jornada de la competición, el encuentro entre el Besiktas turco y el Hapoel Beer-Sheva israelí se jugó en la localidad georgiana de Batumi, porque las autoridades turcas consideraron que no era seguro jugarlo en Estambul.

El choque fue interrumpido a los 25 minutos de juego, con empate a cero en el marcador, por enfrentamientos en las gradas entre seguidores turcos y la policía georgiana. Se reanudó después de 40 minutos y acabó con victoria local (2-1).

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Los hinchas turcos habían desplegado pancartas y banderas en apoyo a Palestina y varios seguidores turcos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital. El Ministerio del Interior de Georgia informó de que tres agentes resultaron heridos y 16 hinchas del Besiktas detenidos.

En Marsella, donde se jugó el partido entre el Olympique y el Levski búlgaro, resultaron heridos una docena de aficionados búlgaros, por enfrentamientos con hinchas del club de la ciudad francesa.

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Los choques se produjeron unos minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria del Marsella (1-0), y cinco de los heridos fueron evacuados al hospital.

La Prefectura (delegación del Gobierno) confirmó la cifra de heridos y no informó de ninguna detención por los incidentes que generaron reacciones de condena de la presidenta búlgara, Iliana Iotova, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

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La primera reclamó a las autoridades francesas que aclaren las circunstancias en que se produjeron las agresiones, que se lleve ante la justicia a los autores y pidió a la UEFA que verifique las condiciones de seguridad que se habían tomado para los aficionados del Levski Sofia.

El Elíseo, por su parte, subrayó que la violencia que se vio en el Estadio Velódromo "no tiene cabida ni en el deporte ni en el espacio público" e indicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, garantizó al primer ministro búlgaro, con el que coincidió en la cumbre europea que se desarrollaba en Bruselas, que "esos actos no quedarían impunes". EFE

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