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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 27 nov (EFE).- La sobrecarga laboral de los jóvenes médicos residentes se convierte en horror corporal en la película 'Sanguine', ganadora del último Festival de Sitges, que llega este viernes a los cines como una sátira de "las derivas del capitalismo llevado al extremo", ha explicado a EFE su directora y guionista, la francesa Marion Le Corroller.

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La protagonista es Margot (la actriz belga Mara Taquin), una brillante pero insegura estudiante de Medicina que lucha por sobrevivir al ritmo frenético de sus prácticas en urgencias, mientras una oleada de pacientes jóvenes ingresa con una misteriosa patología que ella misma podría estar sufriendo.

Una entretenida y angustiosa ópera prima sobre el agotamiento laboral para la cual la realizadora de 34 años -que ya abordó esta temática en el cortometraje 'Dieu n'est plus médecin' (Dios ya no es médico) de 2021- encontró inspiración en su propia experiencia en el mundo de las finanzas.

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Estresante entorno que tiene cabida en la película a través del personaje de una negociadora bursátil que retrata lo que la propia Le Corroller se negó a ser. "Es cierto que es en lo que yo podría haberme convertido, y estoy bastante contenta de haber escapado a tiempo", relata.

Pero además, cuando estudiaba descubrió alucinada que "los hospitales hoy en día se gestionan como una gran empresa. Es decir, se les pide a los médicos que tengan servicios rentables y generen beneficios", como ha explicado en una entrevista por videollamada.

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Por eso, un servicio de urgencias le pareció "un escenario que ilustraba bastante bien lo que quería contar sobre el mundo laboral, sobre las derivas del capitalismo llevado al extremo, sobre una sociedad de hiperrendimiento e hiperconsumo a todos los niveles".

La cineasta lleva al extremo una realidad en la que "nos adaptamos tanto a nuestro entorno laboral que nos convertimos casi en androides, una nueva raza que está ahí únicamente para hacernos trabajar lo máximo posible" y "absorber al máximo el alma de la gente, su humanidad, su sensibilidad", remarca.

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Preguntada si el terror es para ella un vehículo más para la denuncia social o por el contrario quería hacer una película de este género y encontró el argumento adecuado en una realidad reconocible por los espectadores, Le Corroller se decanta más por la segunda opción.

"Tenía ganas de hacer una película de terror porque es lo que yo veo principalmente como espectadora, me apasiona", dice la directora, para quien no obstante "la gran fuerza del género" es que consigue tratar temas muy serios y políticos de un modo lúdico y divertido, y así también llegar al público joven.

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Le Corroller habla de influencias como las de los realizadores David Cronenberg, Stanley Kubrick, Ari Aster y Yorgos Lanthimos, además de las directoras francesas Julia Ducournau y Coralie Fargeat, y la noruega Emilie Blichfeldt, "mujeres que me parecen súper ambiciosas y que rompen los códigos del género", destaca.

Sobre su propia mirada, afirma que no intenta hacer "una película feminista", pero sí admite que pertenece a una generación de cineastas que tienen el empeño de poner a heroínas como protagonistas principales y cambiar la representación de los cuerpos femeninos en la pantalla, algo que le parece "que es muy feminista precisamente", resume.

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En este contexto, reconoce que no le gustó demasiado, ni por su "falta de puesta en escena" ni por su representación de la mujer la película 'Obsession', de Curry Barker, una de las sensaciones del género de terror este año.

"Me molestó porque pensé que a las mujeres ya de por sí nos tachan de histéricas y hacer una película así da la razón a quien dice: 'las mujeres están completamente locas, nos acosan, no saben contenerse'", reconoce. EFE

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