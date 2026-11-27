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Badalona (Barcelona), 27 nov (EFE).- La Junta de Accionistas del Asisa Joventut ha aprobado este viernes el cambio de propiedad, anunciado el pasado 23 de octubre, de Scranton Enterprises al grupo empresarial lituano Confluence Valley, tras los votos favorables del 99,9% de los presentes, según ha comunicado este viernes el club.

De esta forma, Paulius Motiejunas, exCEO de la Euroliga, y Eduard-Joseph Scott, director de operaciones de la Euroliga durante 15 años, serán los nuevos máximos responsables del Joventut Badalona, tras un encuentro celebrado en el Palau Olímpic de Badalona que ha contado con la participación del 96,29% del capital social de la entidad.

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El primero, además, también es propietario del Zalgiris Kaunas, por lo que su experiencia al mando de clubes de primer nivel es máxima.

Al igual que hicieron el año pasado con el London Lions, del cual también son propietarios, tan sólo mantendrán a una persona del Consejo de Administración actual, que en este caso es el presidente, Juan Antonio Morales.

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Por último, otra figura que entrará en el nuevo Consejo de Administración es la del lituano Emilis Vaitkaitis, que también está en la parcela deportiva y operativa del Zalgiris Kaunas.

Los nuevos propietarios explicarán el nuevo proyecto del Asisa Joventut en una rueda de prensa que se celebrará próximamente en el Palau Olímpic, según han explicado a EFE fuentes del club badalonés.

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La operación, sujeta a la aprobación final del Consejo Superior de Deportes (CSD), culmina una etapa iniciada en 2018, cuando la compra del club por parte de Scranton, vehículo inversor de la familia Grifols, evitó la liquidación del histórico club badalonés.

Ocho años después, la entidad se ha estabilizado en la Liga Endesa y, tras culminar esta recuperación ganando el título de la Supercopa contra el Barça en el Olímpic, abre ahora una nueva etapa con la compra por parte de un grupo estrechamente vinculado al baloncesto.

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Confluence Valley, creada en octubre de 2026 por el Zalgiris, propietario del citado club lituano, y la empresa de desarrollo tecnológico e inversión Tesonet es una iniciativa internacional conjunta de aceleración de infraestructuras deportivas.

En la Junta de Accionistas de este viernes también se han aprobado con un apoyo del 99,9% las cuentas anuales, la gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2026, así como la aportación realizada por Scranton a los fondos propios de la entidad por un importe de 3,1 millones de euros. EFE

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jvs/xsf/og