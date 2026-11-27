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Salamanca, 27 nov (EFE).- El Club Baloncesto Meins Avenida ha incorporado a la jugadora francesa Sarah Ousfar como refuerzo temporal, con opción de prorrogar su contrato, para cubrir las carencias del juego interior del equipo salmantino, condicionado por los problemas físicos de las últimas semanas.

Ousfar, de 33 años y 1,86 metros, ya se encuentra en Salamanca y se ha incorporado a la disciplina del conjunto dirigido por Raquel Romo, ha informado el equipo este viernes en un comunicado.

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La nueva jugadora llega para aportar fortaleza física, movilidad desde la pintura, capacidad de lanzamiento de media y larga distancia y rebote, tal y como ha expuesto el club.

La interior francesa ha participado esta temporada en los primeros encuentros de la EuroCup con el Limassol chipriota, con el que ha promediado ocho puntos y más de siete rebotes por partido en la competición continental.

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Antes de su experiencia en Chipre, Ousfar desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, donde militó en equipos como Mondeville y La Rochée, donde promedió la pasada temporada más de diez puntos y cinco rebotes por encuentro en la liga francesa.

La jugadora también participa habitualmente durante los veranos en competiciones profesionales de baloncesto 3x3 en Francia.

Su llegada permitirá a Meins Avenida ampliar sus recursos para afrontar el exigente tramo de competición que tiene por delante después de tener después del parón por las selecciones dos partidos con una rotación de solo 7 jugadoras por las bajas de Martina Fassina, Rebeka Mikulasikova y Kennedy Brown, ambos saldados con victoria contra Araski (54-69) en Liga Femenina Endesa y frente a C'Chartres Metropole en EuroCup (77-72). EFE

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