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La Audiencia Provincial de Huesca ha desestimado el recurso presentado por un hombre a quien la Sección Penal, plaza número 1, del Tribunal de Instancia de Huesca había condenado a la pena de dos años de prisión como autor de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género y con la agravante de reincidencia. El tribunal confirma así íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia.

La Sala acepta los hechos probados en la sentencia dictada por la sección penal, según los cuales el hombre, Alexandre Manuel A.S., incapaz de aceptar la ruptura con su pareja sentimental, "desde mediados de julio de 2023 hasta el 17 de agosto de 2023 la llamó insistentemente hasta en más de 100 ocasiones a su número de móvil y al teléfono fijo de su vivienda; igualmente le envió 92 mensajes al correo electrónico utilizado por la perjudicada".

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"Durante este periodo, el acusado se personó en varias ocasiones en el portal de la vivienda de la víctima llamando al interfono cada vez. El día 10 de agosto como tenía conocimiento de que la misma saldría de la vivienda la esperó en el portal donde coincidieron".

Frente a las alegaciones del letrado de la defensa en su recurso, los magistrados del tribunal colegiado argumentan "que tras el examen de la resolución y del visionado del acto de la vista, esta sala no aprecia error en la valoración de las pruebas practicadas ni incorrecta aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional respecto a la valoración del testimonio de la víctima como prueba de cargo".

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Sostiene la Sala que la declaración de la mujer "ha sido coherente y reiterativa, desde la denuncia efectuada ante la Policía Nacional, como ante el Juzgado de Instrucción y en el acto del Plenario" por lo que desestiman el recurso presentado.

Por estos hechos, el pasado 15 de julio la Sección Penal, plaza número 1, del Tribunal de Instancia de Huesca condenó al hombre a dos años de prisión por el delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género y con la agravante de reincidencia y le prohibió comunicarse con la víctima y acercarse a ella a menos de 500 metros durante 6 años.

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En la sentencia, la magistrada de la plaza penal hacía especial mención a la "persistencia obsesiva del acusado en mantener el contacto con aquella pese a conocer expresamente su voluntad de poner fin a toda comunicación".

Contra este fallo, el condenado presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, sentencia que los magistrados del tribunal han ratificado íntegramente. En la sentencia dictada por la magistrada de la sección penal ésta consideró acreditado que, tras la ruptura de la relación sentimental, el acusado "desarrolló una conducta persistente y reiterada de llamadas telefónicas --con numero oculto--, envío masivo de correos electrónicos, personaciones en el domicilio y seguimiento de la perjudicada, actuando con pleno conocimiento de la voluntad expresa de ésta de no mantener ningún contacto, provocando una alteración grave de su vida cotidiana, de su estabilidad emocional y de sus hábitos de vida".

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En su resolución se expresa también la juzgadora sobre la relevancia de "la descripción efectuada por la perjudicada acerca de la intensidad del acoso sufrido, llegando a relatar que en determinadas franjas horarias recibió hasta treinta llamadas en apenas dos horas, que se vio obligada a bloquear el teléfono móvil, apagarlo o incluso silenciarlo y modificar sus hábitos de vida, limitando sus salidas a la calle al ámbito estrictamente necesario por el miedo que le generaba encontrarse con el acusado".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha sido recurrida en casación, por lo que todavía no es firme.