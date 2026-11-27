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Almería, 27 nov (EFE).- El entrenador del Almería, Xavier García Pimienta, ha considerado que su próximo rival, el Sporting de Gijón, es "un equipo muy bueno, que tiene muy claro qué hacer, que te puede presionar alto, que le gusta tener el balón y que si tú no estás bien, te pueden someter".

La exigencia del calendario, con tres partidos en una semana, obliga a gestionar esfuerzos, pero el entrenador quiere centrar toda la atención en el primero y dijo que planteará el partido del Sporting "con la mayor de las garantías".

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Con 35 puntos en el casillero, el Almería atraviesa una situación favorable, pero García Pimienta no quiere que los resultados condicionen el trabajo ni las expectativas del vestuario.

"Me he marcado ganarle al Sporting este domingo. Si te pones a mirar clasificaciones de años anteriores que todas las temporadas son diferentes, ninguna es parecida. A veces subes con 90, a veces subes con 70, a veces bajas con 50. Te tienes que amoldar a la temporada actual. Vamos a seguir nuestro camino, vamos a ser sólidos, vamos a recoger mucho ahora que estamos en un buen momento", consideró.

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El empate de Ceuta dejó una advertencia sobre la necesidad de mantener el control cuando el encuentro se pone favorable, después de que el Almería perdiera una ventaja de dos goles.

"Está claro que el conceder poco al equipo rival yo creo que te permite muchísimas cosas. El potencial que tiene este equipo a nivel ofensivo. Y hemos sido capaces de conceder poco a nivel defensivo, especialmente en las primeras jornadas de Liga", apuntó. EFE

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