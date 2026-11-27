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Madrid, 27 nov (EFE).- El regreso del francés Ferland Mendy es la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la decimocuarta jornada de LaLiga ante el Alavés, en una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo y Endrick, lesionados, y de la que se cae Trent Alexander-Arnold, por enfermedad.

Mendy no formaba parte de una convocatoria del Real Madrid desde el 3 de mayo, cuando dispuso de 14 minutos en la victoria de su equipo por 0-2 ante el Espanyol. La temporada pasada, se perdió 33 partidos oficiales por lesión. Su fragilidad llevó a que no fuera inscrito en la lista del club blanco para la Liga de Campeones este curso.

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"Noticia buena: Mendy mañana banquillo, y si está es porque puede jugar. Uno menos lesionado y uno más disponible, a pesar de que tenemos tres laterales izquierdos, que es demasiado, pero es buena noticia para Ferland y para nosotros", había adelantado Mourinho.

El portugués también anticipó las ausencias por proceso gripal: "Trent fuera, porque está enfermo, y Rodrygo, que está en un momento bastante bien de su recuperación, también está enfermo, y a los enfermos los queremos apartados, los queremos lejos de nosotros".

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Mourinho, además, incidió en que habían tenido tiempo de recuperación suficiente respecto al martes: "Yo digo siempre que dos días entre partidos es poco, tres días es bien, lo que significa que pienso que no vamos a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido".

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no están en la lista. Tampoco trabaja aún junto a sus compañeros Endrick, diagnosticado el lunes con una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda.

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La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Alavés la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella, Mendy y Dumfries.

. Centrocampistas: Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande. EFE