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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se compromete, si llega al Palacio de la Moncloa, a reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos con el objetivo de que el dinero de las primarias de una formación también esté fiscalizado.

Esta medida, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge en el programa electoral del PP, bajo el título 'Reconstrucción Nacional', con el que Feijóo concurre a las elecciones generales de este domingo, un documento con 249 propuestas que ha coordinado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Se trata de una medida que el partido se había reservado para anunciarla en campaña.

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En concreto, el PP asegura que el dinero de las primarias de los partido también estará fiscalizado. Según explica, la ley regula las campañas electorales y las cuentas anuales de los partidos, "pero no el dinero con el que se compite por dirigirlos".

EL PP ALERTA DE UN VACÍO LEGAL

"Ese vacío permite que las candidaturas internas se financien al margen de cualquier fiscalización", señala el PP en su programa electoral, para subrayar que "quien aspira a dirigir un partido, y por tanto a gobernar, no puede competir con fondos que nadie controla".

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Por eso, el PP promete reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que "los procesos internos de elección de sus dirigentes se financien exclusivamente a través de las cuentas del partido, con ingresos y gastos declarados y sometidos al Tribunal de Cuentas".

Feijóo lleva semanas preguntando a Pedro Sánchez quién financió la campaña para las elecciones primarias en el PSOE. Lo hizo en el 'cara a cara' de hace una semana --el PP se quejó de no tener respuesta entonces-- y lo volvió a hacer anoche en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión.

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"¿QUIÉN LE PAGÓ LAS PRIMARIAS SEÑOR SÁNCHEZ?"

Hace meses, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente del PP llegó a preguntar a Pedro Sánchez si había recibido dinero de la "prostitución" procedente de los negocios de su suegro.

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"¿Quién le pagó las primarias señor Sánchez?, interpeló anoche Feijóo a Sánchez en el debate a cuatro. El presidente del Gobierno aseguró entonces que lo hicieron "los militantes" y que "está avalado por el Tribunal de Cuentas".

Tras la respuesta de Sánchez, Feijóo le pidió que lo repita. "Dígaselo a la cámara, que las primarias se las pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos provenientes de su familia", afirmó el líder del PP.

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