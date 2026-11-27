Guardar

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La selección femenina sub-19 comenzó su participación en la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría con una clara victoria sobre Israel por 3-0 en partido disputado en el Municipal Geroskipou de Paphos (Chipre).

No fue, no obstante, un partido fácil. Le costó al equipo de David Aznar rubricar su superioridad y su dominio en el marcador. Tardó 62 minutos en romper la igualdad, al aprovechar Claudia Indias un balón suelto dentro del área.

PUBLICIDAD

Seis minutos después la propia jugadora del Atlético de Madrid sentenció la victoria con un disparo raso y en el 88 la barcelonista Lúa Arufe puso la guinda con un tiro desde fuera del área.

Aznar formó con Anna Álvarez, Enara Fernández (Julia Pastor, min.46), María Carvajal, Julia Torres, Iraia Fernández (Lúa Arufe, min.18), Vera Molina (Carolina Ferrera, min.46), Ainhoa Oliva, Claudia Barrios, Xenia Barrios (Celia Gómez, min.71), Claudia Indias y Candela Rodríguez (Luna González, min.46).

PUBLICIDAD

La selección española jugará el segundo encuentro ante Italia el lunes a partir de las 13.30 horas. EFE