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Madrid, 27 nov (EFE).- Las entidades LGTBI+ han denunciado este viernes la vulneración de derechos que recogen los programas y propuestas electorales de los partidos PP y Vox y el retroceso que prometen de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Cesida, Apoyo Positivo, Fundación Pedro Zerolo, Fundación Triángulo, Fundación 26 de diciembre, Galehi, Kaleidos y la Federación Estatal LGTBI+, constituida por 55 entidades repartidas por todo el territorio estatal -que forman parte del Consejo de Participación LGTBI del Ministerio de Igualdad- son las organizaciones que participado en este comunicado.

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Estas entidades han alertado de que "estos partidos prometen, como compromiso electoral, un retroceso en los derechos de las personas LGTBI+, a través de la derogación de legislaciones consolidadas cómo la Ley Estatal LGTBI+, la LOMLOE o la Ley contra la violencia de género".

En el comunicado, han citado un apartado del programa electoral del PP en referencia a la ley trans: "Eliminaremos la libre autodeterminación registral del sexo".

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En ese sentido, las organizaciones LGTBI+ han recordado que "derogar o vaciar de contenido" esta norma vulneraría derechos a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, la identidad y reconocimiento legal de la identidad de género o a la integridad corporal, entre otros.

Además, también han criticado la promesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de eliminar el Ministerio de Igualdad y han señalado que la igualdad es la "gran ausente" en su propuesta política, a pesar de la promesa en su programa de "continuar luchando contra la LGTBIfobia".

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Se trata de una "afirmación en clara contradicción con que no se incluya ni una sola medida para garantizar la igualdad de las personas LGTBI+", han indicado en el comunicado, por lo que han denunciando el "blanqueo que intenta hacer" con esta declaración.

También han criticado que las familias LGTBI+ quedan excluidas de las propuestas dirigidas a las ayudas a las familias, su promesa de derogar la ley de educación LOMLOE, la omisión de las necesidades sanitarias y habitacionales de la población LGTBI+, así como que el programa "obvie cualquier compromiso de combatir las prácticas de conversión e ignore el reconocimiento de las personas no binarias y la protección a las personas intersex", recoge el comunicado.

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Otro de los puntos "más preocupantes", según el comunicado, es el relacionado con un posible endurecimiento de la respuesta policial en las manifestaciones: "Podría abrir la puerta a interpretaciones muy amplias sobre cuándo está justificada una intervención policial preventiva y podría afectar directamente al ejercicio del derecho de manifestación", han alertado las entidades.

Respecto al programa de Vox, las organizaciones han señalado que atenta contra los derechos de las mujeres al prometer derogar la ley contra la violencia de género por "criminalizar a los hombres" y contra las personas migrantes, por emplear la expresión, "los españoles primero", entre otras.

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"Margina cualquier referencia a la igualdad de las personas LGTBI+ y anuncia que derogará la ley de Educación en una clara alusión a la educación en diversidad", indica el comunicado, que también critica que su candidato a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, "no reconoce los derechos de las personas trans, el matrimonio igualitario ni la diversidad familiar".

"Estos partidos llevan años atacando nuestra visibilidad, nuestras libertades, y señalándonos como una amenaza", han señalado las portavocías de las principales entidades LGTBI+, por lo que han pedido que el 29N "las personas comprometidas con la igualdad que voten para evitar que quienes hagan las leyes, les excluyen de ellas y sigan negando sus derechos". EFE

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