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El PP ha pedido al Ministerio de Defensa que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados desde este jueves en El Hierro (Canarias) debido a la emergencia provocada por "la llegada masiva de inmigrantes a la isla". El PP sostiene que el despliegue de 120 efectivos se ha producido una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, lo que impide que los militares desplazados a El Hierro puedan ejercer su derecho constitucional.

Por lo tanto, subraya que es necesario que el Ministerio que dirige Margarita Robles organice los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, la situación de emergencia provocada en la isla de El Hierro como consecuencia de "la nefasta política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez "no justifica la usurpación de un derecho constitucional a las mujeres y hombres que conformas las Fuerzas Armadas".

"Es vital que nuestros militares puedan votar: su derecho de sufragio no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público y, aún menos, por tener que actuar ante una situación provocada por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y su Ejecutivo", han señalado fuentes 'populares'.

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PIDE ORGANIZAR TURNOS O RELEVOS PARA QUE PUEDAN VOTAR

En concreto, el PP pide en su escrito que Defensa "adopte las medidas necesarias, como la organización de turnos o relevos y el traslado de los afectados por los medios y con cargo al Ministerio de Defensa, para que los militares desplazados a la isla de El Hierro con motivo de la emergencia declarada el 26 de noviembre de 2026 que no hayan podido solicitar el voto por correo puedan votar" el próximo domingo, "sin perjuicio de la atención a la emergencia".

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El Partido Popular señala que también se da traslado de este escrito a la Junta Electoral Central (JEC). Además, solicita a Defensa que informe al PP y al organismos arbitral de las medidas adoptadas.