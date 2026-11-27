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Madrid, 27 nov (EFE).- El Partido Popular ha denunciado este viernes ante la Junta Electoral Central (JEC) "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral.

En un escrito urgente ante el máximo órgano electoral y a dos días de las elecciones generales, el partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia "graves incidencias" en la entrega de la documentación del voto por correo tras las quejas que ha recibido de electores que lo han solicitado y no han recibido la documentación o ha llegado con retraso.

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Además, indica el PP, la Junta Provincial de Madrid les ha informado de la denuncia de un ciudadano que encontró "cientos de sobres" de su propaganda electoral y de otro partido en un contenedor de residuos en Madrid.

"Ante la posible relevancia penal de estos hechos hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", señalan desde el partido. EFE

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