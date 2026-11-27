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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El australiano Senna Agius (Kalex) ha dominado la práctica oficial del Gran Premio de la Comunidad Valenciana disputada en el Ricardo Tormo de Cheste y en general toda la primera jornada de la categoría.

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Agius fue el mejor con un registro de 1:31.767, que le dejó a apenas unas milésimas de segundo del récord de la categoría, en poder desde 2025 del español Daniel Holgado (Kalex), con 1:31.715.

No comenzó muy bien la práctica oficial para Ángel Piqueras (Kalex), que si en la sesión libre se cayó casi al final de la tanda, en esta ocasión lo hizo al principio y en la curva dos, después de marcar un mejor tiempo de 1:32.706 en su tercer giro, que le situaba noveno.

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Ya en esos instantes iniciales volvió a convertirse en referente el australiano Senna Agius (Kalex), el más rápido por la mañana, que rodó en 1:31.864, mucho más rápido que su registro matinal de 1:32.500.

El inicio de la práctica para Senna Agius resultó fulgurante pues dos vueltas más tarde, en la quinta, volvió a arrancar unas milésimas de segundo a su mejor tiempo con 1:31.824, secundado por los españoles Daniel Holgado (Kalex), Alonso López (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), quien se juega el título mundial con Manuel González, por entonces duodécimo.

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Milésima a milésima, Senna Agius siguió marcando la pauta a sus rivales y en el séptimo giro rodó en 1:31.817, siempre perseguido por el cuarteto español, aunque en la decimonovena vuelta volvió a bajar su tiempo hasta el 1:31.767 que le dio la primera posición de la práctica oficial.

Manuel González consiguió mejorar notablemente su situación para acabar séptimo, mientras que su rival por el título, Izan Guevara, acabó undécimo. EFE