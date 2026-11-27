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Madrid, 27 nov (EFE).- El PSOE ha exprimido este viernes el término "calladita" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, usó anoche con la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, para recordar a las mujeres los riesgos de "involución" que a su juicio supondría un gobierno de los populares y Vox.

En el último día de campaña, que los socialistas cerrarán con un gran acto en la Caja Mágica de Madrid, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado en su mitin de Plasencia (Cáceres) que "la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres" y que estas van a hablar "alto y fuerte con su voto" el próximo domingo para revalidar el Gobierno progresista.

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Sánchez ha dicho que fue "lamentable" ver al jefe de la oposición "levantar el dedo y decir tú calladita" a Colau, mientras le reprochaba no haber criticado al Gobierno por su gestión en la dana de Valencia.

"Como fue lamentable y una vergüenza que el líder de Vox no fuera capaz de condenar la violencia de género", ha añadido Sánchez en Plasencia, quien se ha mostrado convencido de que las mujeres volverán a hacer que haya un gobierno de coalición progresista tras el 29N así como los "millones de hombres" que "abrazan la causa feminista".

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Todo ello horas antes de que el PSOE cierre su campaña electoral con un acto en Madrid, donde se espera la participación de personalidades del mundo de la cultura y una condena de la "censura" a obras artísticas y en el que es previsible que pidan especialmente el apoyo de las mujeres y los jóvenes.

El acto comenzará a las 18 horas y se conocen pocos detalles de lo que sucederá, además de la intervención de Sánchez y de otros líderes territoriales que intervendrán desde sus ciudades, según ha podido saber EFE.

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El PSOE lleva días generando expectación sobre el acto que, aseguran, será "más que un mitin" y el presidente ha grabado un vídeo para invitar a la ciudadanía a asistir: "Lo vamos a pasar muy bien, allí te espero", decía. EFE