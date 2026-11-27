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Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La Comisión Antiviolencia acordó este viernes declarar de alto riesgo el partido de Liga EA Sports que enfrentará al Celta de Vigo y al Deportivo de A Coruña que se disputará entre los días 1 y 4 de enero de 2027.

"La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ha acordado declarar como de alto riesgo el partido RC Celta de Vigo - RC Deportivo de A Coruña", resume el comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD).

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La declaración de alto riesgo supone un refuerzo del dispositivo, así como medidas adicionales que deben adoptar los clubes, entre las que se encuentran la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio. EFE