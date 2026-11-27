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Ibiza, 27 nov (EFE).- Cuatro de los tripulantes heridos en el naufragio del carguero Med Emre, en la noche del miércoles a 19 millas de Ibiza, seguirán ingresados un día más en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza para continuar bajo seguimiento médico.

El equipo de Medicina Interna ha adoptado esta decisión para los cuatro pacientes, todos hombres de 25, 26, 33 y 29 años, que se encuentran estables, según ha informado el centro sanitario este viernes en un comunicado.

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Dos de los tripulantes, de nacionalidad turca, presentan dolores musculares y otros síntomas derivados del esfuerzo físico realizado durante el incidente, mientras que los otros dos, de nacionalidad india, tienen síntomas de intoxicación por inhalación de hidrocarburos.

Los cuatro permanecerán una noche más en hospitalización, bajo supervisión médica, y este sábado se hará una nueva valoración para decidir si procede el alta hospitalaria.

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En total, a Ibiza se trasladaron siete tripulantes, uno de ellos fallecido, el jefe de máquinas, y seis marineros heridos repartidos entre la Policlínica y el hospital Can Misses.

Los dos heridos que ingresaron por hipotermia leve en Can Mises recibieron el alta médica este jueves por la tarde, según informó el Área de Salud de las Pitiusas. EFE

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