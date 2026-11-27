Guardar

Mislata (Valencia), 27 nov (EFE).- La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados y número dos en la candidatura por Madrid al Congreso en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este viernes sobre Pedro Sánchez, Ada Colau y otros dirigentes de la izquierda que "calladitos están todos ante la destrucción de la decencia en la vida pública".

En un mitin en Mislata, una localidad de 47.000 habitantes pegada a València, en el último día de la campaña para el 29N, se ha referido al debate de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno de los principales partidos para criticar la "burda desesperación" que ha llevado a la izquierda a "manipular" lo que Feijóo le dijo a Ada Colau.

PUBLICIDAD

"No mandó callar a Colau, le dijo que estuvo calladita", ha señalado, y ha añadido: "han estado calladitos ante el abandono a los valencianos con el agua al cuello, ante la invasión de Ceuta, ante la utilización de la prostitución en empresas públicas, cuando rebajaron condenas a cientos agresores sexuales o cuando compraron pulseras inservibles que dejaron desprotegidas a las mujeres".

Ha añadido que han estado "calladitos" ante "la corrupción masiva" del Gobierno, ante la inmigración "desordenada" o las tragedias ferroviarias, y ha afirmado que vio un Pedro Sánchez "definitivamente desahuciado, el rostro de presidente póstumo, de expresidente", que ya "perdió la presidencia del Gobierno" en el primer debate y anoche perdió "el liderazgo de la oposición".

PUBLICIDAD

Álvarez de Toledo ha alertado de que Sánchez busca la estrategia de "la trampa del empate", de convertir su "derrota en un empate", por lo que ha instado a la "operación abrir brecha" entre el PSOE y el PP, ya que cuanto más grande sea la distancia entre ambos partidos será "más contundente la victoria de España".

"Que Sánchez se vaya no simplemente a la oposición, sino a su casa", ha destacado la dirigente popular, quien ha reclamado que el dirigente socialista no se "atrinchere" en su escaño para estar "envenenando, saboteando e intoxicando la vida pública".

PUBLICIDAD

Ha defendido que España necesita "un presidente decente", como Alberto Núñez Feijóo, porque Sánchez "llegó robando las primarias" e intenta "manosear" el censo electoral, y ha asegurado que "por supuesto" se van a atrever a aplicar sus promesas electorales, y lo harán "a lo grande, con ganas". EFE