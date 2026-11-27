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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha prometido "tumbar" las leyes de la Comisión Europea tras su advertencia con la 'prioridad nacional', al entender Bruselas que discriminar a residentes legales, tal y como recoge la ley de la Comunidad Valenciana, para acceder a vivienda y ayudas sociales, "viola" el derecho comunitario.

En una declaración a medios desde Tarancón (Cuenca) con motivo de la campaña electoral del 29N, Abascal ha denunciado que, con su actual legislación, la Comisión Europea ha llevado a cabo "una traición a nuestro pueblo".

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El líder de Vox ha reconocido que no está "sorprendido" por el pronunciamiento de Bruselas, haciendo hincapié en que desde su formación se presentan a las elecciones "para cambiar las leyes y para tumbar a la Comisión Europea".

Abascal ha indicado que "las cosas están cambiando en Europa" gracias a los empujes de Marine Le Pen en Francia o Giorgia Meloni en Italia y ha subrayado que hay "una mayoría alternativa" con Patriots, diferente a las políticas defendidas por PP y PSOE estos últimos años en el Parlamento europeo, para "cambiar" a Europa.

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Dicho esto, ha reclamado al PP que se sume a Vox para defender también la 'prioridad nacional' en las instituciones comunitarias, porque está en manos de los 'populares' "acabar con la discriminación a los europeos dentro de Europa y a los españoles dentro de España".