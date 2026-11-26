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Barcelona, 26 nov (EFE).- Los maestros y profesores catalanes vuelven este jueves a protagonizar una nueva jornada de huelga para reclamar mejoras para la escuela pública, una protesta que permitirá medir las fuerzas de los sindicatos críticos con el Govern tras los acuerdos educativos alcanzados el pasado curso.

El paro, que coincide con la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N, está convocado por el principal sindicato del sector, Ustec, junto con CGT, Intersindical, COS y CNT, además de contar con el apoyo de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC).

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El conflicto educativo en Cataluña ha acumulado ya más de una veintena de jornadas de huelga entre el curso pasado, 2025-2026, y lo que va de este, que se estrenó ya con un paro de maestros y profesores el primer día de clase, el 8 de septiembre.

El pasado sábado, la manifestación unitaria de docentes y familias consiguió sacar a la calle en Barcelona a 3.000 personas, según la Guardia Urbana, una cifra que está muy lejos de las 35.000 que lo hicieron el pasado 20 de marzo, en una de las jornadas de huelga de la pasada primavera.

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A mediodía, los sindicatos han convocado una manifestación central que saldrá de plaza Tetuán de Barcelona en dirección al Parlament, y que se nutrirá de dos columnas que partirán a primera hora de plaza Espanya y Clot.

Los sindicatos critican el bajo cumplimiento del Departamento de Educación de los compromisos del pasado curso y su falta de disposición a negociar las mejoras que reivindican para la educación pública.

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Entre otras demandas, reclaman 18.000 nuevas plazas estructurales de docentes y personal de atención educativa (PAE), la reducción de las ratios, una cláusula de garantía salarial ligada al IPC para todos los colectivos, y elevar la inversión en educación hasta el 6 % del PIB y más recursos para la escuela inclusiva.

El Departamento de Empresa y Trabajo ha establecido unos servicios mínimos que serán de una persona del equipo directivo y de un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y secundaria, y el 50 % del personal de comedor, cocina, acogida o actividades extraescolares.

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En la educación especial los mínimos serán del 50 % de la plantilla y del 33 % para las guarderías.EFE